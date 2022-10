Mbappé e Messi brilham, PSG derrota Ajaccio e segue na liderança do Francês

Mesmo atuando fora de casa e sem poder usar Neymar, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o time parisiense não tomou conhecimento do adversário

Reprodução/Twitter/@PSG_inside Mbappé marcou duas vezes na vitória do PSG sobre o Ajaccio



O Paris Saint-Germain contou com suas estrelas para vencer o Ajaccio por 3 a 0, na tarde desta sexta-feira, 21, em confronto válido pela 12ª rodada do Campeonato Francês. Mesmo atuando fora de casa e sem poder usar Neymar, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos, o time parisiense não tomou conhecimento do adversário e abriu o placar aos 23 minutos, com Kylian Mbappé finalizando firme após bela assistência de Lionel Messi. Na etapa complementar, os papéis se inverteram: aos 32 minutos, o argentino recebeu do francês, driblou o goleiro e anotou uma pintura. Quatro minutos depois, a dupla voltou a se encontrar: o camisa 7 recebeu de Messi, dominou e bateu no canto direito. Com o resultado, o PSG chegou aos 32 pontos, seis a mais que o segundo colocado Lorient, que ainda joga na rodada. Na próxima terça-feira, 25, a equipe treinada por Christophe Galtier volta a campo para medir forças com o Maccabi Haifa (Israel), no Parque dos Príncipes, pela quinta rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões. Uma vitória classifica os franceses às oitavas de final.