Neymar parabeniza Benzema, mas critica Bola de Ouro: ‘Vinicius Jr. em oitavo não dá’

Fora da lista final da ‘France Football’, o camisa 10 da seleção brasileira tratou de dar seu comentário sobre a premiação

CARL DE SOUZA / AFP Neymar e Vinicius Júnior em ação pela seleção brasileira



Neymar utilizou suas redes sociais na tarde desta terça-feira, 18, para parabenizar Karim Benzema, do Real Madrid, eleito o melhor do mundo pela “France Football”, na cerimônia Bola de Ouro. Apesar disso, o atacante do Paris Saint-Germain também tratou de criticar a honraria por deixar o compatriota Vinicius Júnior na oitava colocação. “[Prêmio para o] Benzema é merecido. Craque! Agora, o Vinicius Júnior estar em oitavo não dá. [Deveria estar] no mínimo entre os três”, declarou o camisa 10 da seleção brasileira, que não ficou entre os 30 melhores da premiação. Apesar da reclamação, Vinicius Júnior só ficou atrás de Benzema, Sadio Mané, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Mohamed Salah, Kylian Mbappé e Thibaut Courtois.