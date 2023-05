Mbappé e Messi concorrem ao prêmio de melhor jogador do Francês; Neymar fica de fora 

Artilheiro da competição, o ‘Tartaruga Ninja’ já balançou as redes 26 veze; craque argentino tem 15 assistências e é o principal garçom

EFE/EPA/ABIR SULTAN Mbappé e Messi concorrem ao prêmio de melhor jogador do Francês



A União Nacional dos Futebolistas Profissionais (UNFP) divulgou nesta terça-feira, 16, a lista de concorrentes ao prêmio de melhor jogador do Campeonato Francês 2022/2023. Líder do torneio e a uma vitória do título, o Paris Saint-Germain tem dois atletas entre os cinco finalistas. Vencedor da premiação nas últimas três temporadas, Kylian Mbappé é forte concorrente mais uma vez. Artilheiro da competição, o “Tartaruga Ninja” já balançou as redes 26 vezes e soma ainda cinco passes decisivos. O argentino Lionel Messi, por sua vez, entra na briga com 15 gols e 15 assistências até o momento – o astro é o principal garçom da Ligue 1. O brasileiro Neymar, vencedor na temporada 2017/2018, não ficará entre os finalistas novamente. Ainda estão na disputa o belga Lois Openda (Lens), o canadense Jonathan David (Lille) e o mafinense Seko Fofana (Lens).