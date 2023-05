Copa do Brasil: São Paulo terá desfalques nas laterais diante do Sport; confira

Dorival Júnior terá problemas para escalar o Tricolor no duelo contra o Leão, nesta quarta-feira, 17, na Ilha do Retiro

RICARDO MOREIRA/ZIMEL PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Caio Paulista, do São Paulo, durante partida diante do Corinthians



Dorival Júnior terá problemas para escalar o São Paulo no duelo contra o Sport, nesta quarta-feira, 17, na Ilha do Retiro, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Com fadiga muscular, o lateral esquerdo Caio Paulista, titular nas últimas partidas, não viajará para Recife. Do outro lado do campo, o ala direito Raí Ramos também não embarcará para a capital recifense por questões regulamentares. Como já defendeu o Ituano na competição, o jogador não pode atuar pelo Tricolor no torneio. A terça-feira, por outro lado, foi de notícias positivas para os são-paulinos. Recuperado de um trauma no joelho direito, o atacante David iniciou o processo de transição física. O mesmo aconteceu com o zagueiro Nahuel Ferraresi, que foi a campo pela primeira vez desde a cirurgia no ligamento cruzado do joelho direito. Outra informação boa envolve o retorno de Rodrigo Nestor, meio-campista que cumpriu suspensão contra o Corinthians.