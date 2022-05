Mbappé explica por que decidiu recusar o Real Madrid e renovar com o PSG; confira

O jovem frustrou a torcida espanhola ao prorrogar seu vínculo com o Paris Saint-Germain até 2025

EFE/EPA/Christophe Petit Tesson Kylian Mbappé durante entrevista coletiva no PSG



Kylian Mbappé decidiu encerrar a principal novela da janela de transferência da Europa no último sábado, 21, quando recusou a proposta do Real Madrid para renovar o contrato com o Paris Saint-Germain até 2025. Nesta segunda-feira, 23, em entrevista coletiva, o atacante explicou que o desejo de permanecer na França em um ano de Copa do Mundo e o projeto esportivo do clube foram determinantes para tomar a decisão.

“Claro que foi uma decisão muito difícil, mas eu quis me focar no meu futebol, porque é nisso que eu sou bom. Eu sabia que chegaria o momento de falar sobre isso e eu quis ter meu tempo para tomar a decisão correta. Não tenho nenhum problema com a pressão, porque eu convivo com isso desde os meus 14 anos”, disse Mbappé. “No ano passado todo mundo sabia que eu queria partir… Eu disse. Hoje o contexto é diferente. Um contexto esportivo e pessoal. A França é o país onde eu quero viver, envelhecer… Tem isso. E também o projeto mudou. A minha história aqui não terminou. Ainda há bons capítulos que virão pela frente”, completou.

Mbappé também revelou que chegou a ligar para o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, para informar sobre sua decisão e disse entender a frustração dos torcedores madrilenos após as especulações. “Eu tomei a minha decisão na semana passada. Não avisei aos meus colegas. Mas depois de tomar a minha decisão eu quis ligar pro presidente Florentino Pérez. Eu tenho muito respeito por ele, e eles fizeram de tudo pra me levar”, declarou o jovem, que foi eleito o melhor jogador do Campeonato Francês da última temporada.