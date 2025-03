Jogador do Bragantino que sofreu acidente na Anhanguera inicia retirada de ventilação mecânica

Carro em que Pedro Severino estava colidiu com uma carreta após o motorista dormir ao volante; jogador não necessita mais de sedativos e mostrou reflexos que sugerem atividade cerebral

Agência Botafogo Pedro Severino celebra gol pelo time de base do Botafogo de Ribeirão Preto



Pedro Severino, de 19 anos, atleta da base do Red Bull Bragantino, está passando por um momento delicado após um grave acidente automobilístico. Começou a ser retirada a ventilação mecânica, o que possibilitou que ele apresentasse períodos de respiração espontânea. O último boletim médico, divulgado pela Unimed Ribeirão Preto, revelou que o jogador não necessita mais de sedativos e mostrou reflexos que sugerem atividade cerebral.

Atualmente, Severino permanece internado na UTI, onde seu estado é considerado grave do ponto de vista neurológico, mas estável. O jovem sofreu um traumatismo craniano em um acidente ocorrido no dia 4 de março na Rodovia Anhanguera. No momento do incidente, ele estava acompanhado do motorista e de seu colega, Pedro Castro, de 18 anos, que teve ferimentos leves. O motorista relatou que adormeceu ao volante.

Após o acidente, o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, localizado em Americana (SP), iniciou o protocolo de morte encefálica, mas esse procedimento foi interrompido quando foi observado um reflexo de tosse em Severino. Em seguida, no dia 6 de março, ele foi transferido para a Unimed de Ribeirão Preto, onde continua recebendo cuidados intensivos.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Pedro Severino é um jogador que se destacou na base do Botafogo-SP e, em fevereiro, foi emprestado ao Red Bull Bragantino. A situação do atleta tem gerado grande preocupação entre familiares, amigos e torcedores, que aguardam ansiosamente por notícias sobre sua recuperação.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA