Mbappé sofre pancada em treino e pode desfalcar PSG contra o Real Madrid

De acordo com a mídia da França, o PSG já descartou uma possível fratura do craque, que é o líder em gols e assistências do time na temporada

Yoan Valat/EFE Mbappé é o craque do PSG e pode desfalcar o time contra o Real Madrid



O Paris Saint-Germain pode ter uma baixa importantíssima para o duelo contra o Real Madrid, marcado para a próxima quarta-feira, 9, no Santiago Bernabéu, na Espanha, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. No treino desta segunda-feira, o atacante Kylian Mbappé sofreu um pisão no pé, precisou deixar a atividade comandada por Maurício Pochettino e virou dúvida para o confronto importantíssimo. De acordo com vários jornais da França, o PSG já descartou uma possível fratura do astro, que é o líder em gols e assistências do time na temporada – ele participou de mais de 80% dos gols da equipe na competição organizada pela Uefa.

Assim, o Paris Saint-Germain deve fazer um comunicado, nas próximas horas, para falar sobre o estado de seu principal jogador no momento. No último sábado, sem poder contar com a presença do suspenso Mbappé, o PSG acabou sendo derrotado pelo Nice, fora de casa, pelo Campeonato Francês. Apesar do revés, o time parisiense tem uma vantagem de 13 pontos de vantagem para o segundo colocado, que é justamente o Nice. Na Liga dos Campeões, a equipe da capital francesa carrega a vantagem do primeiro jogo, quando venceu o Real Madrid por 1 a 0, graças a um golaço de Mbappé.