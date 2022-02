Mbappé participou de 85,7% dos gols do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões 

O atacante tirou ‘um coelho da cartola’, driblou dois marcadores e anotou uma pintura para dar a vitória ao PSG diante do Real Madrid, na última terça-feira

EFE/EPA/IAN LANGSDON Mbappé é o melhor jogador do PSG na atual temporada



Kylian Mbappé tirou “um coelho da cartola”, driblou dois marcadores e anotou uma pintura para dar a vitória ao Paris Saint-Germain diante do Real Madrid, já no último minuto da partida da última terça-feira, 15, no Parque dos Príncipes, válida pela ida das oitavas de final da Liga dos Campeões 2021/22. O poder de decisão do atacante, no entanto, não chega a ser surpreendente. Na atual temporada, o “Tartaruga Ninja” participou de praticamente todos os gols marcados pelo time francês na principal competição do mundo entre clubes. Ao todo, o jovem contribuiu em doze dos 14 tentos feitos pela equipe treinada por Maurício Pochettino no torneio da Uefa, registrando uma marca impressionante de 85,7%.

Em termos de artilharia, Mbappé contabiliza cinco bolas na rede nesta edição de “Champions League”, sendo o goleador do PSG no campeonato, ao lado de Lionel Messi – a lista de goleadores é liderada por Sébastian Haller, do Ajax, com 10 gols. Já quanto as assistências, o atacante francês foi responsável por seis, encabeçando a tabela de “garçons” ao lado do português Bruno Fernandes, do Manchester United. O jovem prodígio também foi fundamental na jogada que abriu o placar no triunfo diante do Manchester City, em Paris, quando driblou um marcador e cruzou para Gueye marcar – no lance, a assistência não foi contabilizada porque Neymar encosta na bola antes do meio-campista estufar a rede.

Mbappé na atual Liga dos Campeões 2021/22