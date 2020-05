Reprodução/redes sociais Meia alemão perdeu chance incrível no retorno da Bundesligta



O retorno do Campeonato Alemão no último final de semana foi marcado por bons jogos, uma alta média de gols e também por uma chance incrivelmente desperdiçada por Jonas Hofmann, jogador do Borussia Mönchengladbach. Já na reta final da partida contra o Eintracht Frankfurt, o meio-campista recebeu dentro da área e tinha dois jogadores livres para passar a bola, mas acabou finalizando e viu o defensor adversário bloquear. Assista o lance abaixo.

A sorte de Hofmann é que o Borussia já vencia por 3 a 1 e, mesmo atuando como visitante, conseguiu manter o resultado positivo até o final do embate. Com o triunfo, o Mönchengladbach saltou para a terceira posição da Bundesliga, seguindo com 6 pontos a menos que o líder Bayern de Munique e com 2 atrás do Dortmund.

A retomada do Alemão contou com oito jogos no final de semana – Werder Bremen x Bayer Leverkusen fecham a 26ª rodada nesta segunda-feira (18), às 15h30 (de Brasília). Até o momento, 22 gols foram marcados no reinício da liga em meio à pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus.