Memphis marca dois gols e iguala Van Persie como maior artilheiro da história da Holanda em goleada recheada

Craque do Corinthians agora tem 50 gols pela seleção do seu país, que assume a liderança do Grupo G das Eliminatórias Europeias

EFE/EPA/ANP KOEN VAN WEEL A Holanda saiu na frente logo com cinco minutos de jogo, após pênalti marcado em Kluivert e assinalado por Memphis



Memphis Depay agora é o maior artilheiro da história da seleção holandesa. Na partida realizada nesta terça-feira (10), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2026, contra Malta, o craque do Corinthians marcou os dois primeiros gols da goleada de 8×0, pela quarta rodada do Grupo G. O camisa 10 se igualou agora outro craque, já aposentado, Robin Van Persie, com 50 gols pela Holanda. Além dele, marcaram também na partida Van Dijk, Xavi Simons, Malen (2x), Lang e Van de Ven.

A Holanda saiu na frente logo com cinco minutos de jogo, após pênalti marcado em Kluivert e assinalado por Memphis. Aos 15 minutos, o artilheiro recebeu na área e marcou de novo após chute forte. Aos 20 minutos, a seleção marcou mais um gol com Van Dijk da entrada da área. Com 16 minutos do segundo tempo, a goleada se formou com Xavi Simons de após belo passe de Memphis dentro da área. Com 28 minutos do segundo tempo, Van de Ven cruzou para Malen que finalizou sozinho. Ele mesmo depois tocou para Lang que finalizou e fez o sexto gol. Aos 34 o Sétimo veio também para Malen. Van de ven anotou o seu também e fechou o 8×0.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A Holanda agora assume a liderança do Grupo G, com seis pontos e duas vitórias em dois jogos. Malta vem na lanterna com apenas um ponto em quatro jogos. As duas seleções voltam a capmpo apenas na próxima data Fifa, pela quinta rodada. A Holanda jogará contra a Polônia, no dia 4, às 15h45 (de Brasília), no Feyenoord Stadium. Malta por sua vez, enfrenta a Lituânia fora de casa, às 13h, no Darius and Girėnas Stadium.