Mercado da Bola: Arthur é anunciado no Liverpool e Antony chega ao Manchester United

Brasileiros foram anunciados no último dia da janela de transferências da Inglaterra

Divulgação Arthur e Antony foram anunciados pelos clubes nesta quinta-feira, último dia da janela de transferências



No último dia da janela de transferências, mais dois brasileiros chegaram ao futebol inglês. O Manchester United confirmou a contratação de Antony, que estava no Ajax. O jogador já tinha deixado claro que queria sair da Holanda e se juntar a Casemiro nos Red Devils. Ele assinou contratado de cinco anos, com opção de mais um. Antony trabalhou com Erik ten Hag, atual treinador do time inglês, no Ajax, o que facilitou sua transferência. Mas a grande novidade do dia veio do Liverpool anunciando a chegada de Arthur, da Juventus. O meio-campista chega por empréstimo até o fim da temporada, com chance de internacionalização. Ele usará a camisa 29. Somente nesta janela foram nove brasileiros chegando à principal liga nacional de futebol do mundo. Ao todo, 21 brasileiros jogam o Campeonato Inglês.