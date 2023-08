Messi chamou brasileiro de ‘imbecil’ e ‘horrível’ em clássico com o Orlando City; assista

Craque argentino mostrou sua versão mais furiosa na vitória do Inter Miami

Reprodução/Twitter/@MLS Messi discutiu com brasileiro Felipe Martins em vitória do Inter Miami sobre o Orlando City



A teoria de que Lionel Messi migrou para os Estados Unidos para “relaxar” não se concretizou no clássico entre Inter Miami e Orlando City, disputado na última quarta-feira, 2. O argentino, é verdade, brilhou na vitória por 3 a 1, balançando as redes mais duas vezes na vitória de seu time. O craque, por outro lado, se envolveu em discussões com jogadores rivais e mostrou sua versão mais furiosa no duelo válido pela Leagues Cup. Já nos minutos finais da partida, o astro chamou o meio-campista brasileiro Felipe Martins de “imbecil” e “horrível” – a dublagem foi feita por Gustavo Machado. “O que você falou, seu imbecil? Cala a boca, seu imbecil. Vai para a p*** que te pariu. Você é horrível”, disparou o campeão do mundo com a Argentina. A reportagem do site da Jovem Pan entrou em contato com a assessoria de Felipe, mas não obteve resposta. Depois do apito final, Messi ainda foi visto discutindo com rivais no túnel que liga o campo ao vestiário. Em três partidas nos EUA, a lenda do futebol já soma cinco gols e uma assistência, sendo fundamental para as três vitórias da franquia de David Beckham.

“O Messi vai pra MLS pra curtir…” O Messi: pic.twitter.com/9I5jPvLcG7 — Gustavo Machado (@gustavomachadog) August 4, 2023