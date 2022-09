Messi comenta parceria com Neymar e exalta Mbappé: ‘Estará entre os melhores do mundo’

Astro do PSG também falou sobre o desejo de ganhar a Liga dos Campeões com o time francês

EFE/EPA/ABIR SULTAN Messi e Mbappé estão formando boa parceria no PSG



Lionel Messi concedeu entrevista para a lenda do Barcelona Hristo Stoichkov, na TV TUDN, dos Estados Unidos. Sem entrar nas recentes polêmicas do Paris Saint-Germain, o craque argentino comentou parceria com Neymar, com quem dividiu vestiários de 2013 e 2017 no time catalão. “Com Neymar nos conhecemos de cor, passamos muito tempo no Barcelona. Gostaria de ter podido aproveitar mais com ele no Barcelona, ​​mas a vida voltou a nos juntar em Paris. Estamos felizes por estarmos juntos. Adoro jogar com ele e estar com ele no dia a dia”, afirmou o atual camisa 30 do PSG, que preferiu não comentar sobre os desentendimentos do brasileiro com Kylian Mbappé.

Em relação ao atacante francês, inclusive, Messi foi só elogios. Ao ser perguntado sobre Mbappé, o astro disse que o jovem estará entre os melhores do mundo em alguns anos. “Kylian Mbappé é um jogador diferente, muito forte no mano a mano, que vai para o espaço, é muito rápido, tem muitos gols, é um jogador muito completo e vem provando isso há anos. Nos próximos anos ele estará entre os melhores, com certeza”, declarou Messi, que ainda falou sobre o sonho de conquistar a Liga dos Campeões com a equipe parisiense. “O objetivo, obviamente, todo mundo sabe… O Paris quer ganhar a Champions há muito tempo. A eliminação do ano passado foi muito difícil, como aconteceu. Tínhamos feito dois grandes jogos contra o Real Madrid e nos pequenos detalhes falhamos. É uma competição difícil de vencer, pois nem sempre vence o melhor e se decide por pequenos detalhes. Estamos nos preparando para quando esses momentos difíceis chegarem”, finalizou.