Tite apoia Vinicius Júnior, exalta momento de Neymar e comenta fala de Abel Ferreira sobre Danilo; veja

Treinador deu entrevista coletiva na antevéspera do amistoso contra Gana, o penúltimo antes da disputa do Mundial do Catar

ALEXANDRE LAGO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Tite durante partida da seleção brasileira contra o Peru



Tite concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, 21, na antevéspera do amistoso contra Gana, o penúltimo antes da disputa da Copa do Mundo de 2022. Na conversa com a imprensa, o treinador da seleção brasileira foi questionado sobre vários assuntos, entre eles o caso envolvendo Vinicius Júnior, atacante do Real Madrid que recebeu ataques racistas de um empresário espanhol e de torcedores do Atlético de Madrid. Ao invés de responder a pergunta, o técnico da Canarinho optou por ler uma carta escrita por ele e pela comissão técnica. “Eu demorei para me manifestar publicamente e não tenho por hábito fazer essa manifestação. Só o fiz depois que tive consenso e anuência de toda a comissão técnica da seleção brasileira”, disse, antes de ler o texto. “Vinicius Jr, e todos os atletas, que vocês sigam levando seu talento e sua arte para aqueles que amam o futebol. Drible, dance, brilhe. E siga sendo você em sua essência. Sempre. É o recado do coordenador Juninho Paulista, do técnico Tite, e de toda a comissão técnica da seleção brasileira”, acrescentou. O comandante da Amarelinha ainda defendeu as danças de Vini, criticadas por parte da imprensa da Espanha. “No jogo contra o Chile, no Maracanã, eles fizeram a dancinha juntos e não há desprezo em relação ao adversário. Não há. Contra a Bolívia nos últimos dois juntos teve a dança do Pombo [Richarlison] com eles. Eu sei distinguir quando é provocação e quando é ato bonito de alegria. Que eles sigam alegres como são.”

Na coletiva, Tite ainda teve tempo de exaltar Neymar, que já marcou 11 gols e deu 8 assistências em 11 partidas do Paris Saint-Germain na temporada. Ao comentar a fase do jogador, o técnico parabenizou o atleta e o clube parisiense, sem esquecer do preparador físico da seleção brasileira. “Parabéns, Neymar, Ricardo Rosa [preparador físico da seleção e do PSG], PSG, Fábio Mahseredjian [preparador físico da seleção]. Nessa escala de importância, depois chega a nós, porque é fruto de toda essa sequência para ele ter o desempenho técnico dos atletas extraordinários e excepcionais, e de quanto tu rapidamente pensa e executa. Rapidez de pensamento e execução têm que estar em sintonia. E nele está. Ele está jogando para caralho (risos). Está jogando muito”, disse o treinador, que ainda analisou a função do astro na equipe parisiense. “Ele joga num 5-2-3 pelo lado esquerdo, com Mbappé na frente e Messi de articulador pela direita. Mas ele é o jogador que baixa [para marcar]. Aqui fica mais livre, mais aberto o processo criativo dele”, pontuou.

Tite também precisou responder sobre a polêmica declaração de Abel Ferreira, técnico do Palmeiras que atribuiu a queda de rendimento de Danilo à convocação para jogos da seleção brasileira – em junho, o volante foi chamado para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. “Essa manifestação é em cima de um contexto todo. Eu respeito o Abel Ferreira, que tem sido muito aberto e receptivo. Ele está fazendo um trabalho extraordinário. Então, essa frase precisa ser analisada em cima de um contexto e de todo uma situação. Eu me permito, talvez, fazer uma observação que o Gabriel Menino fez, quando voltou da seleção ao Palmeiras. Ele disse que as coisas ficaram diferentes e estava retomando seu padrão. Temos que analisar o contexto”, comentou o treinador, sem aumentar a polêmica.