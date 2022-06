Messi completa 35 anos com missão a ser cumprida no PSG e otimismo para a Copa do Mundo 2022

O argentino ainda sonha em levantar a taça da Liga dos Campeões com a equipe parisiense e mira uma boa campanha no Catar

EFE/EPA/ANDY RAIN Messi ergue a taça da Finalíssima, conquistada com a vitória da Argentina sobre a Itália



Considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos, Lionel Messi está completando 35 anos nesta sexta-feira, 24. Homenageado pelo Paris Saint-Germain, que publicou vídeos e fotos do argentino nas redes sociais, o atacante ainda tem uma missão a ser cumprida na França: jogar bem e levar o time ao título da Liga dos Campeões. Em sua primeira temporada no Parque dos Príncipes, o craque não conseguiu repetir o desempenho exibido durante toda trajetória no Barcelona, registrando apenas 34 partidas, com 11 gols e 15 assistências. O astro, é verdade, sagrou-se campeão do Francês, mas ficou longe de ganhar a “Orelhuda” ao lado de Neymar e Kylian Mbappé. De férias com a família, ele espera voltar ao alto nível rapidamente para cumprir com as expectativas em seu último ano de contrato com os parisienses – seu vínculo atual vai até junho de 2023.

Lionel Messi, por outo lado, também está “assoprando velas” com uma boa dose de satisfação e dever cumprido. Há um ano, o atacante estava celebrando seu aniversário em meio a disputa da Copa América, que viria a ser o seu primeiro título com a seleção principal da Argentina. Desde então, o craque conseguiu mais uma taça, a da Finalíssima, obtida com uma vitória expressiva sobre a Itália, no mês passado. Com a boa fase da Albiceleste, que não perde há 33 partidas, o “ET” também completa 35 anos vislumbrando a conquista da Copa do Mundo do Catar, que acontece no fim de 2022 e deve ser o último Mundial do jogador. Um título no Oriente Médio faria com que Messi, dono de sete Bolas de Ouro, encerrasse sua trajetória no futebol com todas as taças importantes do esporte.