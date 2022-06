Brasil segue na liderança do ranking da Fifa; Argentina entra no top 3

Com as vitórias sobre Coreia do Sul e Japão, a seleção brasileira chegou aos 1837.56 pontos, sendo seguido de perto pela segunda colocada Bélgica

Lucas Figueiredo/CBF A seleção brasileira venceu Coreia do Sul e Japão nos amistosos da Data Fifa de junho



A seleção brasileira permanece no topo do ranking da Fifa após a realização dos jogos de junho, informou a entidade que rege o futebol mundial, na manhã desta quinta-feira, 23. Com as vitórias sobre Coreia do Sul e Japão, o Brasil chegou aos 1837.56 pontos, sendo seguido de perto pela segunda colocada Bélgica, com 1821.92 pontos. Completando o top 3 está a Argentina, que ultrapassou a França com o título da Finalíssima, conquistado com vitória expressiva sobre a Itália – os “hermanos” também ganharam de 5 a 0 da Estônia e foram aos 1770.65 pontos.

Na sequência do ranking da Fifa, a Inglaterra permaneceu na quinta posição, sendo seguida, agora, pela Espanha. A “Fúria” tomou o sexto lugar da Itália, tetracampeã do mundo que não conseguiu vaga na Copa do Catar. Vivendo um bom momento, a Holanda ganhou duas posições e chegou ao oitavo lugar, enquanto Portugal caiu para o nono. Por fim, a Dinamarca subiu para a décima colocação – o México, que integrava o top 10, foi para a 12ª posição. Para estabelecer o ranking, a Fifa mantém o critério do algoritmo, considerando várias situações, como resultado do jogo, número de gols e tipo de partida. Amistosos realizados fora da data Fifa, por exemplo, equivalem a pontuação mínima de cinco pontos. Já uma vitória em um confronto válido a partir das quartas de final de uma Copa do Mundo chega a somar 60 pontos.

Confira o Top 10 do ranking da Fifa:

1. Brasil – 1837.56

2. Bélgica – 1821.92

3. Argentina – 1770.65

4. França – 1764.85

5. Inglaterra – 1737.46

6. Espanha – 1716.93

7. Itália – 1713.86

8. Holanda – 1679.41

9. Portugal – 1678.65

10. Dinamarca – 1665.47