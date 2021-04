Messi compra apartamento de R$ 40 milhões em Miami; veja fotos

A aquisição fez com que a imprensa estadunidense especulasse uma possível transferência do craque para a Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos

O atacante Lionel Messi comprou um apartamento mobiliado de quatro quartos e quatro banheiros com vista para o mar em Sunny Isles, ao norte de Miami Beach, nos Estados Unidos, por 7,3 milhões de dólares (na cotação atual, aproximadamente R$ 40 milhões). Segundo o portal imobiliário “The Real Deal”, o craque do Barcelona adquiriu um imóvel de mais de 500 metros quadrados e que estava à venda por 8 milhões de dólares. O local conta com um refrigerador especial com capacidade para 1.000 garrafas de vinho. Já o edifício tem seis piscinas, spa, cabanas, uma academia de ginástica, uma sala de ioga e um bar de champanhe, entre outras atrações.

De acordo com “The Real Deal”, há dois anos Messi comprou um apartamento de 5 milhões de dólares no condomínio Porsche Design Tower, a dez quarteirões de distância do atual. As aquisições fizeram a imprensa local e também a catalã especulassem uma possível ida do seis vezes melhor do mundo para a Major League Soccer (MLS, a principal liga de futebol dos EUA), recordando uma entrevista concedida pelo astro em dezembro do ano passado à rede de TV espanhola “La Sexta”, quando ele afirmou que cogitava atuar na MLS, antes de se aposentar. “Sempre disse que tenho a impressão de que gostaria de desfrutar da experiência de viver nos EUA, de jogar nesta liga e viver essa vida, mas não sei se isso vai acontecer”, afirmou o argentino na ocasião. Vale lembrar que Messi tem contrato com o clube catalão somente até o final de junho.