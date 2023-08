Messi decide com assistências e coloca Inter Miami na final da Copa dos Estados Unidos 

Em oito jogos pelo time da Flórida, o astro argentino já soma dez gols e três assistências

Reprodução/Twitter/@InterMiamiCF Lionel Messi está brilhando no futebol dos EUA



Lionel Messi segue brilhando no futebol dos Estados Unidos. Após levar o Inter Miami ao título da Leagues Cup, o argentino foi fundamental na classificação do time à final da Copa dos Estados Unidos, na noite desta quarta-feira, 23, diante do Cincinatti FC, em pleno TQL Stadium. Após ver o rival abrir 2 a 0, o argentino deu duas assistências para o equatoriano Leo Campana – a última já nos acréscimos do segundo tempo. Na prorrogação, Josef Martínez virou para a franquia da Flórida, mas Kubo também marcou para os mandantes. Nas penalidades, o conjunto liderado por Messi levou a melhor, ganhou por 5 a 4 e garantiu sua vaga na final. Agora, o adversário na decisão será o Houston Dynamo, em Miami, no dia 27 de setembro. Desde que desembarcou em território norte-americano, o sete vezes melhor do mundo não passou uma partida sem se destacar. Em oito jogos, o astro soma dez gols e três assistências. Agora, o próximo compromisso de Messi e seus companheiros será neste sábado, 26, diante do New York RB, fora de casa, pela MLS (Major League Soccer). Com 18 pontos, o Inter Miami ocupa o 15º lugar, a última posição do campeonato nacional.

Messi ▶️ Campana to put us on the board! #CINvMIA | 2-1 pic.twitter.com/We41VuhFYs — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 24, 2023