Palmeiras adia retorno da Colômbia após avião de Leila Pereira apresentar problema técnico: ‘Zero pânico’

O Palmeiras está enfrentando dificuldades para voltar da cidade de Pereira, na Colômbia, onde o time comandado por Abel Ferreira goleou a equipe local por 4 a 0, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. Inicialmente, o Verdão planejava retornar ao Brasil após a partida, já visando a preparação para o jogo contra o Vasco, no próximo domingo, 27, pelo Campeonato Brasileiro. No momento do embarque, entretanto, o avião utilizado pela delegação, comprado recentemente pela presidente Leila Pereira, apresentou um problema técnico e não decolou. Em contato com a reportagem do site da Jovem Pan, a assessoria do clube afirmou que a delegação não se assustou com o incidente, ressaltando que a falha está sendo solucionada. “Não houve nada demais. Antes da viagem, o sistema de segurança da aeronave detectou um problema técnico. Os jogadores passaram a noite no mesmo hotel onde estavam hospedados em Pereira”, informou. “Zero pânico. Só a chatice de ter de sair do aeroporto e voltar pro hotel”, acrescentou. Não está descartada a possibilidade do clube fretar um outro voo, com a aeronave de Leila permanecendo em território colombiano para manutenção.

Leila Pereira recebeu a aeronave no final do mês de junho, em cerimônia realizada na sede da Embraer, em São José dos Campos, em São Paulo. O Palmeiras, entretanto, “estreou” o avião somente no início deste mês, viajando para o Rio de Janeiro, onde o time enfrentou o Fluminense, pelo Brasileirão. Depois, a equipe também se locomoveu com o veículo até Mato Grosso, na viagem para encarar o Cuiabá. Neste período, a mandatária chegou a ser ironizada pela própria torcida palmeirense, que cobrava reforços na última janela de transferências. “Vendeu o Scarpa e comprou um avião”, bradou a Mancha Verde, em um dos protestos realizados na frente da sede da Crefisa, empresa também comandada por Leila. A aeronave comporta 114 passageiros, mas foi adaptada para dar mais espaço aos funcionários do Verdão, ficando com 98 assentos. O objetivo da iniciativa, segundo a própria presidente do Palmeiras, seria agilizar a locomoção de toda delegação em meio a maratona de jogos do calendário do futebol brasileiro.