Messi descarta jogar Copa de 2026 e diz que ‘não liga mais’ para a Bola de Ouro

Recém-contratado pelo Inter Miami, craque argentino disse que cumpriu todos objetivos na carreira

FRANCK FIFE / AFP Lionel Messi conquistou a Copa do Mundo em 2022



Campeão mundial com a seleção argentina no ano passado, o atacante Lionel Messi permanece afirmando que não disputará a Copa de 2026, marcada para acontecer nos Estados Unidos, México e Canadá. Prestes a completar 36 anos, o novo reforço do Inter Miami disse que não tem a intenção de tentar levar a Albiceleste ao tetra. “Creio que não (jogarei). Esta foi minha última Copa. Agora verei como as coisas serão, mas a princípio não, não creio que estarei na próxima”, afirmou à agência chinesa “Titan Sports”, nesta terça-feira, 13. Em tom sincero, o astro afirmou que não tem mais objetivos profissionais na carreira. “Depois de ter conquistado a Copa do Mundo, estou satisfeito e grato pela carreira que fiz. Eu não tenho mais pelo que lutar, tudo que eu tinha que fazer, eu fiz”, acrescentou.

Dono de sete Bolas de Ouro, Lionel Messi é um dos concorrentes ao prêmio, já que foi protagonista da Argentina na Copa do Mundo. Os prêmios individuais, entretanto, também não fazem mais parte de seus objetivos. “Não, francamente, nesta fase da minha vida, os prêmios individuais não importam mais. O prêmio mais importante no momento é a Copa do Mundo, esse é o maior prêmio para mim”, declarou. O craque está na China para cumprir um amistoso de sua seleção com a Austrália, marcado para esta quinta-feira, 15. Depois, a atual campeã mundial encara a Indonésia, na segunda-feira, 19. O jogador deve se apresentar ao Inter Miami após a Data Fifa. Seu contrato é válido até junho de 2026.