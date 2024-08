Messi desfalca seleção argentina nas eliminatórias para a Copa do Mundo 2026

O craque, oito vezes ganhador da Bola de Ouro, não jogará contra Chile e Colômbia devido a uma lesão; atual campeã do mundo lidera qualificatório sul-americano

EFE/EPA/CJ GUNTHER Messi se lesionou durante final da Copa Ámerica, conquistada pela Argentina



Lionel Messi não estará presente nos próximos jogos da seleção argentina, que ocorrerão em setembro, contra Chile e Colômbia, válidos pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O motivo da ausência do craque é uma lesão no tornozelo direito. A Argentina, que lidera a competição com 15 pontos, jogará contra o Chile em Buenos Aires no dia 5 de setembro e enfrentará a Colômbia em Barranquilla no dia 10. Além de Messi, outros jogadores importantes também ficaram de fora da convocação. Ángel Di María, que se despediu da seleção após a Copa América, e Franco Armani não foram chamados pelo técnico Lionel Scaloni, que optou por deixar de fora Paulo Dybala e outros atletas que contribuíram para a recente conquista da equipe nos Estados Unidos.

A lista de convocados inclui quatro goleiros: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli e Walter Benítez. Na defesa, Scaloni convocou Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Nahuel Molina, Germán Pezzella, Leonardo Balerdi, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico, além de Valentín Barco.

No meio-campo, os escolhidos foram Leandro Paredes, Guido Rodríguez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Ezequiel Fernández, Rodrigo De Paul e Nicolás González. Para o ataque, a seleção contará com Alejandro Garnacho, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Valentín Carboni, Julián Álvarez, Lautaro Martínez e Valentín Castellanos.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Keller