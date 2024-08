Thierry Henry deixa seleção francesa após medalha de prata nas Olimpíadas de Paris-2024

Campeão do mundo com a França em 1998, o ex-jogador tinha um contrato até a próxima temporada, mas alegou motivos pessoais para justificar a saída

EFE/ Juanjo Martín Henry se desculpa com a torcida após perder a final



Depois de levar a seleção olímpica da França à final e ficar com a medalha de prata nos Jogos de Paris-2024, Thierry Henry deixou seu cargo de técnico nesta segunda-feira (19). Após um acordo com a Federação Francesa de Futebol, o ex-centroavante alegou motivos pessoais para justificar a sua saída. O ex-craque tinha um contrato até a próxima temporada. Pelo acordo inicial, ele deveria retomar o treinamento da seleção francesa sub-21 já no mês que vem tendo como prioridade o Campeonato Europeu de 2025. Após a decisão, o presidente da entidade que comanda o futebol francês, Philippe Diallo, elogiou seu “grande profissionalismo, seu rigor e seu amor pela camisa azul”.

Com passagem vitoriosa como atleta da França, Henry foi contratado há um ano com a Olimpíada de Paris em mente. Sob o seu comando, a equipe olímpica chegou à final e ficou com a medalha de prata ao ser derrotada por 5 a 3 para a Espanha na prorrogação, em pleno estádio Parque dos Príncipes.

Após a perda da medalha de ouro, o ex-atacante do Arsenal e do Barcelona deu uma resposta evasiva sobre seus planos futuros. “Obter a medalha de prata para meu país nos Jogos Olímpicos continuará sendo uma das maiores fontes de orgulho da minha vida”, disse Henry.

*Com infromações do Estadão Conteúdo

