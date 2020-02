Messi é o jogador mais bem pago do mundo; CR7 fica em segundo

Yoan Valat/EFE Atual melhor do mundo, Lionel Messi é o mais pago do planeta



O argentino Lionel Messi, do Barcelona, é o jogador de futebol mais bem pago do mundo, à frente do português Cristiano Ronaldo, da Juventus, segundo o ranking salarial publicado nesta sexta-feira (7) pelo jornal francês “L’Équipe”.

Segundo o periódico, Messi tem um salário bruto de 8,3 milhões de euros por mês, enquanto Cristiano recebe 4,5 milhões de euros da Juve, à qual chegou há duas temporadas.

Ambos são os únicos no mundo todo a superarem Neymar, futebolista mais bem pago do futebol francês e terceiro em todo o mundo. O brasileiro ganha 3 milhões de euros do Paris Saint-Germain, clube com os 11 maiores salários do Campeonato Francês.

Atrás do camisa 10 da seleção brasileira estão dois jogadores do Barça, o francês Antoine Griezmann e o uruguaio Luis Suárez, ambos com pouco menos de 3 milhões de euros mensais. Na sequência, vêm dois atletas do Real Madrid, o galês Gareth Bale e o belga Eden Hazard, com 2,5 milhões de euros brutos por mês.

O goleiro espanhol do Manchester United, David de Gea, é o jogador mais bem pago da Inglaterra, com 1,76 milhão de euros por mês, à frente do alemão Mesut Özil do Arsenal e do belga Kevin de Bruyne do Manchester City, ambos com 1,64 milhão.

Na Alemanha, o polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, e seu companheiro de time Philippe Coutinho, emprestado pelo Barcelona, recebem os salários mais altos, 1,66 milhão por mês cada um. Os argentinos Gonzalo Higuaín e Paolo Dybala, com 1,09 e 1,06 milhão de euros por mês, respectivamente, seguem Cristiano Ronaldo como os jogadores mais bem pagos da Itália. Os dois também defendem a ‘Velha Senhora’.

Entre os treinadores, o argentino Diego Simeone, do Atlético de Madrid, também é o mais bem pago por mais uma temporada, com 3,6 milhões de euros brutos por mês, à frente do espanhol Josep Guardiola, do Manchester City, com 1,94 milhão de euros.

Eles são seguidos por dois treinadores que trabalham na Inglaterra, o português José Mourinho, do Tottenham, e o alemão Jurgen Klopp, do Liverpool, ambos com 1,46 milhão de euros.

O francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, com 1,4 milhão, está um pouco à frente do italiano Antonio Conte, da Inter de Milão, com 1,38 milhão, enquanto o também espanhol Quique Setién, recém-chegado ao Barcelona, ganha 500 mil euros brutos por mês, segundo o “L’Équipe”.

*Com informações da EFE