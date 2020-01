Messi é o melhor de 2019 em votação de jornal espanhol; Neymar fica fora do top 100

Reprodução Lionel Messi ganhou a Chuteira de Ouro do jornal Marca



Lionel Messi foi eleito o melhor jogador do mundo de 2019 em votação realizada pelo jornal “Marca”, de Madri, na Espanha. Com 59% dos votos, o astro do Barcelona ficou bem à frente de Karim Benzema, atacante do Real, que terminou com 10%. Alisson, do Liverpool, foi o melhor brasileiro da lista, ocupando a 10ª posição.

Messi conduziu o Barcelona ao título do Espanhol na temporada passada e terminou o ano com 50 gols feitos. Além disso, o craque argentino foi escolhido o melhor da última temporada pela Fifa e pela revista “France Football”.

Campeão da Liga dos Campeões e do Mundial de Clubes com o Liverpool, Virgel Van Dijk foi o terceiro mais votado na pesquisa do “Marca”, ficando à frente de Cristiano Ronaldo, da Juventus.

Camisa 10 da seleção brasileira, Neymar sequer foi mencionado entre os 100 melhores de 2019. O atacante do Paris Saint-Germain ficou atrás de outros compatriotas, como Roberto Firmino, Casemiro, Marquinhos, Gabriel Jesus, Gabigol, David Neres, Daniel Alves e outros.

A ausência de Neymar no ranking tem explicação: além de conviver com lesões e perder parte importante da temporada, ele se envolveu em diversas polêmicas extracampo ao longo do ano.

Veja top 10

1- Lionel Messi (Barcelona) – 59%

2- Karim Benzema (Real Madrid) – 10%

3- Van Dijk (Liverpool) – 8%

4- Cristiano Ronaldo (Juventus) – 7%

5- Mbappé (PSG) – 6%

6- Sadio Mané (Liverpool) – 4%

7- Frenkie de Jong (Ajax/Barcelona) – 2%

8- Salah (Liverpool) – 2%

9- Sterling (Manchester City) – 1%

10- Alisson (Liverpool) – 1%