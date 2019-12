Neymar vê 2019 como ‘ano do aprendizado’; relembre polêmicas

EFE/EPA/IAN LANGSDON Neymar conviveu com polêmicas e lesões em 2019



Neymar utilizou sua conta no Instagram, nesta terça-feira (31), para publicar uma foto e afirmar que o ano foi de “aprendizado”. Astro do Paris Saint-Germain, o atacante teve um 2019 conturbado, convivendo com muitas polêmicas dentro e fora dos gramados. Abaixo, a Jovem Pan relembra os casos controversos do jogador.

Carnaval, xingamento e soco

Em fevereiro, enquanto se recuperava de nova lesão no quinto metatarso do pé direito, Neymar aproveitou o período de folga no PSG para ir ao sambódromo e curtir o Carnaval no Rio de Janeiro. A viagem ao Brasil não foi bem compreendida pela imprensa francesa e por torcedores do time parisiense, que criticaram o camisa 10.

No mês seguinte, Neymar voltou a ser assunto na eliminação do PSG na Champions League, diante do Manchester United, em pleno Parque dos Príncipes. Mesmo fora de combate devido a contusão, o brasileiro virou manchete ao acompanhar o final do duelo na beirada do campo e xingar o árbitro daquela partida. Como punição, a Uefa determinou três jogos de suspensão para o craque.

Retornando aos gramados no final da temporada 2018/19, Neymar se envolveu em mais uma confusão em abril, quando socou um torcedor do Rennes, após a derrota do Paris na Copa da França. Apesar do vídeo da agressão ter viralizado, o também atleta da seleção brasileira pegou apenas três partidas de gancho.

Acusação de estupro

O primeiro semestre de Neymar em 2019, definitivamente, não foi tranquilo. No começo de junho, o ex-santista foi acusado de ter praticado agressão e estupro pela modelo Najila Trindade, em episódio que repercutiu internacionalmente por semanas. Depois da investigação, no entanto, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito, que foi acatado pela juíza Ana Paula Gomes Galvão Vieira de Moraes, da Vara da Região Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar.

Ainda assim, Neymar afirmou, através do Instagram, em agosto, que o episódio o machucou, “deixando uma cicatriz” que jamais será esquecida. “sse vai ser um capítulo jamais esquecido na minha vida por muitos motivos, o principal deles “ O DANO” causado em mim, na minha família e nas pessoas que realmente me conhecem. Vou ser sincero e não vou dizer que estou feliz, mas sim aliviado. A cicatriz vai continuar pra me lembrar o quanto o ser humano é capaz de fazer coisas boas mas também de fazer coisas RUINS!”, desabafou.

Conflitos no PSG

Neymar, entretanto, prosseguiu ocupando as capas dos principais jornais do mundo por motivos extracampo. Durante a janela de transferências de inverno da Europa, o atacante deixou claro que gostaria de voltar ao Barcelona. O Paris Saint-Germain, por outro lado, fez jogo duro após as investidas dos catalães, recusando todas as ofertas.

Em meio aos rumores de sua saída, Neymar se desentendeu com Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, e Leonardo, dirigente do clube. A situação só foi contornada após o fechamento da janela, que culminou na permanência do brasileiro.

Lesões

Neymar conviveu com muitas contusões em mais uma vez. Depois de se recuperar da lesão no pé direito, o camisa 10 sentiu a coxa às vésperas da disputa da Copa América no Brasil, em junho. Fora da campanha da seleção brasileira, ele só voltou a jogar profissionalmente em setembro, ainda perdendo algumas partidas por falta de ritmo.

No último mês, Neymar correspondeu terminando o ano em alta depois de marcar 5 vezes e dar 6 assistências nos últimos cinco jogos do time. O jogador, no entanto, termina 2019 sendo criticado após ser flagrado em uma festa com o surfista Gabriel Medina.

Agora, Neymar tentará em 2020 retomar o seu melhor nível físico e técnico, longe das confusões fora do gramado. Como objetivo principal, o futebolista de 27 anos tem como ambição levar o seu time ao título inédito da Liga dos Campeões da Europa.