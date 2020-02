Messi insiste em ‘quero Neymar’ e Barcelona vai vender quem precisar para fechar negócio, diz jornal

EFE Neyumar e Messi



O Barcelona vive uma crise entre Lionel Messi, a maior estrela do clube, e a direção catalã. O problema interno afetou o time dentro de campo, que perdeu a liderança do Campeonato Espanhol para o Real Madrid e foi eliminado nas quartas de final da Copa do Rei pelo Athletic de Bilbao. Para dar fim ao momento conturbado, o jornal El Confidencial afirmou que a insistência de Messi no “quero Neymar” vai ter um peso grande.

Informações dão conta que existe uma cláusula no contrato de Messi que o permite sair sem custos ao final da atual temporada. Só essa especulação já causa calafrios no torcedor catalão. O jornalista Ulises Sánchez-Flor afirma que Josep Maria Bartomeu, presidente do Barcelona, precisa “voltar a seduzir Messi”. A chegada de Neymar para a próxima temporada seria decisiva.

“Provavelmente, Neymar não tem a aceitação da maioria dos torcedores pela forma como saiu a denúncia apresentada ao clube pelo não pagamento de uma parte do prêmio de sua última renovação. Porém, é a contratação que entusiasma Messi, com 32 anos e planejando como tem que ser a última etapa de sua carreira profissional”, escreveu.

Na publicação, o jornal afirma que o Barcelona vai novamente tentar a contratação de Neymar na próxima janela de transferências. Porém, dessa vez, não deve medir esforços.

“Haverá uma nova tentativa e assistiremos a um verão quente com o jogo duro do PSG e o papel de rebelde de Neymar. As estratégias financeiras se marcam em função do dinheiro que se tenha que pagar pelo brasileiro e, para isso, há que se desfazer do elenco. No Barcelona, se colocará à venda praticamente todo o plantel se é necessário para fazer caixa”, afirma o El Confidencial.