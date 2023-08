Messi marca, Inter Miami goleia Charlotte FC e vai às semifinais da Leagues Cup

Argentino chega a oito gols em cinco jogos; próximo adversário será o Philadelphia Union, na terça-feira

Hector Vivas / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Lionel Messi revolucionou o Inter Miami que tem cinco vitórias seguidas



O Inter Miami de Lionel Messi continua imparável. Em jogo em que foi dominante, o time da Flórida se classificou para as semifinais da Leagues Cup ao vencer o Charlotte FC por 4 a 0, com mais um gol do craque argentino. Messi chega a oito gols em cinco jogos. Sua chegada e as de astros como Sergio Busquets e Jordi Alba fizeram do Inter uma equipe vencedora, que sonha em conquistar este torneio disputado pelas equipes da MLS e da liga mexicana. O primeiro gol saiu aos 12 minutos, de pênalti, com Josef Martínez. Aos 32, Robert Taylor ampliou o marcador. No segundo tempo, Malanda fez contra e aumentou para 3 a 0 para o Inter. E então, aos 41 minutos, Messi deixou o dele em lance de contra-ataque. Ele comemorou com uma dedicatória aos filhos, imitando o Homem-Aranha. Na próxima fase, o adversário será o Philadelphia Union, na terça-feira. A Leagues Cup dá três vagas para a Copa dos Campeões da Concacaf 2024, via de acesso ao Mundial de Clubes.

*Com informações da AFP