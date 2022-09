Messi, Mbappé e Neymar comandam virada do PSG sobre o Maccabi Haifa; Benfica surpreende e vence a Juventus

Mesmo sem encantar, o time de Paris conseguiu a vitória com seu poderoso trio de ataque; David Neres marcou no triunfo dos portugueses

EFE/EPA/ABIR SULTAN Neymar, Mbappé e Messi marcaram na vitória do PSG



O Paris Saint-Germain cumpriu o favoritismo e venceu o Maccabi Haifa por 3 a 1, nesta quarta-feira, 14, em Israel, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2022/23. Mesmo sem encantar e levando um gol de Chery aos 23 minutos de jogo, os franceses conseguiram a virada com o seu poderoso trio de ataque. Ainda aos 36 minutos do primeiro, Lionel Messi ficou com a sobra dentro da área e mandou para as redes. Já no segundo tempo, o argentino deu bela enfiada para Kylian Mbappé, que não desperdiçou. Já no fim do confronto, Neymar recebeu belo lançamento de Verratti e não desperdiçou, voltando a marcar na Champions League após 644 dias e 11 partidas – o último gol do brasileiro no torneio havia sido no fim de 2020. Com o resultado, os parisienses ficam na liderança da chave H, com seis pontos. Quem está na segunda posição é o Benfica, que também alcançou a segunda vitória ao bater a Juventus, em Turim, por 2 a 1. Milik abriu o placar a favor dos italianos, enquanto João Mario e David Neres.