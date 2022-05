Messi polemiza sobre título do Real Madrid na Champions: ‘Nem sempre ganha o melhor’

O craque argentino também recordou a queda do PSG na principal competição da Uefa

EFE/EPA/Ian Langsdon - 07/12/2021 Lionel Messi durante partida do Paris Saint-Germain



Lionel Messi, astro do Paris Saint-Germain e dono de sete taças da Bola de Ouro, polemizou ao falar sobre o título da Liga dos Campeões 2021/2022, que ficou nas mãos do Real Madrid. No entendimento do argentino, a equipe espanhola não era a melhor da temporada. “Ver a final da Champions dá raiva por não poder estar lá. Nem sempre ganha o melhor. O Real Madrid, sem tirar o mérito nem nada porque é o campeão da Champions League e sempre está chegando, não era a melhor equipe desta edição e mesmo assim ganhou de todo mundo”, disse o camisa 30 do PSG, em entrevista à emissora “Tyc Sports”, da Argentina, nesta segunda-feira, 30.

O PSG foi uma das vítimas do Real Madrid nesta edição da Liga dos Campeões. Depois de vencer no Parque dos Príncipes e sair na frente no Santiago Bernabéu, a equipe francesa levou uma virada a acabou sendo eliminado nas oitavas de final da principal competição da Europa. Para Lionel Messi, a queda na Champions League foi dolorosa. “O que passou com o Real Madrid na Champions nos matou. A mim, ao vestiário, a Paris… Tínhamos uma grande ilusão. Eu já sabia como era o Real. Sabia o que podia acontecer, eles do nada te fazem um gol, e o jogo muda. Foi o que aconteceu conosco e outras equipes”, declarou o argentino, que vai representar a sua seleção no duelo contra a Itália, marcado para esta quarta-feira, 1º, em Wembley, na Inglaterra. O confronto é uma “finalíssima” entre os atuais campeões da Copa América e da Eurocopa.