Messi rebate a La Liga e contesta cláusula que prevê multa de R$ 4,3 bilhões

No comunicado, Messi acusa a La Liga de ser parcial no caso e deixa claro que deseja sair do Barcelona sem custos

JuanJo Martín/EFE Lionel Messi deseja deixar o Barcelona nesta temporada



Lionel Messi, enfim, se pronunciou sobre a polêmica com o Barcelona. Através de comunicado, assinado por seu pai e agente Jorge Messi, o argentino rebateu as declarações da La Liga, a entidade responsável por organizar o Campeonato Espanhol, que defendeu o clube catalão e afirmou que o atacante não poderia deixar o Camp Nou devido a uma cláusula de rescisão estimada em 700 milhões de euros (na cotação atual, aproximadamente R$ 4,3 bilhões). Na carta, ele reafirma que tem o direito de deixar o Barça gratuitamente. “Esta indenização não se aplicará quando a resolução do contrato por decisão unilateral do jogador tenha efeito a partir de finalizada a temporada 2019-20”, escreveu, utilizando um suposto trecho do contrato firmado entre as partes.

No comunicado, Messi acusa a La Liga de ser parcial no caso e deixa claro que deseja deixar o Barcelona sem custos. “Esse é um erro evidente da sua parte”, disparou contra o órgão. “Sem prejuízo de outros direitos que estão incluídos no contrato e que omitem, é óbvio que a indenização de 700 milhões de euros, prevista na cláusula 8.2.3.5 anterior, não se aplica de todo”, completou.

A La Liga fez comentários públicos sobre o caso no último domingo, 30. Em comunicado, a entidade se posicionou a favor do Barcelona, dizendo que o contrato de Messi está em vigor e só pode ser rescindido com o pagamento da multa, fixada em 700 milhões de euros. O presidente da La Liga, Javier Tebas, disse há alguns meses que a liga espanhola não foi realmente afetada financeiramente depois que Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid e foi contratado pela Juventus, não vendo uma redução nas audiências de televisão ou contratos de direitos autorais. Mas ele considera que se Messi sair a o cenário pode ser diferente, e o campeonato deve ser prejudicado financeiramente.

Veja o comunicado assinado por Jorge Messi na íntegra:

Sr. Jorge Horacio Messi, como representante do jogador profissional de futebol, Sr. Lionel Andrés Messi, em resposta à Nota Informativa publicada em 30 de agosto de 2020 pela Liga Nacional de Futebol Profissional, a respeito da situação contratual do jogador, e além de sua evidente parcialidade pelo papel que tal instituição representa, na defesa dos interesses de seus associados (clubes de futebol), devo afirmar que:

1- Não sabemos qual é o contrato que analisaram e quais as bases sobre a conclusão de que o mesmo contaria uma “cláusula de rescisão” aplicável caso o jogador decida instar a rescisão unilateral do mesmo, com efeitos a partir do final da temporada de esportes 2019/2020

2 – Isso se deve ser um erro óbvio de sua parte. Assim, conforme consta literalmente na cláusula 8.2.3.6 do contrato firmado entre o clube e o jogador, “Esta compensação não será aplicada quando a rescisão do contrato por decisão unilateral do jogador entrar em vigor a partir do final da temporada desportiva 2019-2020” Sem prejuízo de outros direitos que estão incluídos no contrato e que vocês omitem, é óbvio que a indenização de 700 milhões de euros, prevista na cláusula 8.2.3.5 anterior, não se aplica em absoluto.