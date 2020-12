Messi recebe prêmio por jogo limpo em campo e iniciativas sociais

Troféu ‘Campeão da Paz’ é entregue pela Pace and Sports Awards

Lionel Messi aparece com prêmio nas redes sociais



Lionel Messi recebeu uma honraria nesta sexta-feira, 18, por seu comportamento em campo e iniciativas sociais. O atacante do Barcelona foi premiado com o troféu Campeão da Paz, entregue pela Pace and Sports Awards, como reconhecimento pelo jogo limpo que demonstra e pelos trabalhos sociais que realiza. Finalista do prêmio da Fifa The Best, que teve como vencedor ontem o atacante polonês Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Messi foi reconhecido pelas iniciativas relacionadas ao esporte que visam obter a paz, a justiça e a inclusão social. Desde 2007 ele mantém uma fundação que leva seu nome e tem como metas promover a educação e a inclusão social, especialmente para crianças com necessidades especiais, com atuação na Argentina, Espanha, Palestina, Síria, Moçambique, entre outros.

Em suas redes sociais o argentino agradeceu o reconhecimento. “É uma honra receber o prêmio Champion for Peace of the Year Award 2020 pelo jogo limpo dentro de campo e pelo que faço fora dele. Obrigado a @peaceangsports por este lindo prêmio”, escreveu Messi no Instagram, em espanhol e inglês. A publicação teve mais de 2 milhões de curtidas e milhares de comentários destacando que o atacante é o “melhor jogador do mundo”.

*Com informações da EFE