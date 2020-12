Fifa The Best: Lewandowski é eleito o melhor jogador do mundo

O polonês foi o artilheiro do Bayern de Munique nas conquistas da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha

Matt Childs/EFE Robert Lewandowski foi eleito o melhor jogador do mundo pela Fifa



O atacante Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, ganhou nesta quinta-feira, 17, a premiação Fifa The Best 2020, entregue ao melhor jogador do mundo da temporada. O polonês desbancou os badalados Lionel Messi, do Barcelona, e Cristiano Ronaldo, da Juventus, para vencer o renomado troféu pela primeira vez. A entidade máxima do futebol mundial entregou o prêmio ao centroavante em cerimônia virtual devido à pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. No evento, Diego Armando Maradona e Paolo Rossi, dois ícones do futebol mundial que morreram recentemente, foram homenageados. Lewandowski foi o artilheiro do Bayern de Munique nas conquistas da Liga dos Campeões da Europa, do Campeonato Alemão e da Copa da Alemanha. Ao todo, o atacante contribuiu com 55 gols e 10 assistências em 47 partidas com a camisa do Gigante Baviera, contabilizando uma média superior a um tento por jogo. O jogador, inclusive, já havia vencido o prêmio de melhor da Europa pela Uefa.

Na categoria feminina, o Fifa The Best 2020 ficou nas mãos da inglesa Lucy Bronze, jogadora que se transferiu do Lyon para o Manchester City. Na temporada passada, a britânica havia ficado na terceira posição na eleição. A entidade máxima de futebol também entregou o prêmio de melhor goleiro da temporada a Manuel Neuer, do Bayern de Munique, e de melhor goleira para Sarah Bouhaddi, do Lyon. No quesito treinador, Jurgen Klopp, do Liverpool, e Sarina Wiegman, comandante da Holanda, venceram. O Prêmio Puskas, gol mais bonito, ficou com o atacante Son, do Tottenham; enquanto o brasileiro Marivaldo, fanático pelo Sport, levou o Fifa Fan, que congratula o torcedor mais fanático. Além disso, a FifPro escalou a seleção da temporada, escolhendo o principal jogador por posição. Na categoria masculina, o time ideal ficou com: Alisson, Arnold, Van Dijk, Sergio Ramos e Davies; Kimmich, De Bruyne e Thiago Alcântara; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e Robert Lewandowski. No feminino, o equipe ideal foi: Bouhaddi; Bronze, Renard, Bright; Heath, Boquete, Bonansea e Rapinoe; Cascarino, Miedema e Harder.