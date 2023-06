Messi supera Vini Júnior e vence prêmio de gol mais bonito da última Liga dos Campeões; assista

O astro argentino levou a premiação devido ao golaço anotado diante do Benfica, ainda na fase de grupos

FRANCK FIFE / AFP Messi deixou o PSG para jogar no Inter Miami



A Uefa anunciou nesta sexta-feira, 30, o vencedor do prêmio do gol mais bonito da última Liga dos Campeões, vencida pelo Manchester City, no início do mês. Apesar do Paris Saint-Germain ter se despedido da competição ainda nas oitavas de final, o atacante Lionel Messi foi o grande vencedor. O astro argentino levou a premiação devido ao seu golaço anotado diante do Benfica, ainda na fase de grupos. Na ocasião, o craque recebeu de Neymar, bateu de fora da área e mandou no ângulo. A pintura ficou à frente de um bonito tento anotado pelo brasileiro Vinicius Júnior, do Real Madrid. O “Malvadeza” ficou na segunda posição graças a uma bomba acertada contra o City, na semifinal. O terceiro lugar ficou com Haaland, pelo malabarismo diante do Borussia Dortmund, também na fase de grupos. Assista abaixo.