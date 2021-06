Messi teme surto de Covid-19 na Copa América: ‘É um risco para todos’

Craque da Argentina disse que cuidados não dependem apenas dos jogadores e reforçou o desejo de ganhar um título com a seleção

Reprodução/Twitter/@Argentina Messi concedeu entrevista coletiva na véspera da estreia da Argentina contra a Bolívia pela Copa América



Lionel Messi concedeu entrevista coletiva neste domingo, 13, na véspera da estreia da seleção argentina na Copa América, que está sendo realizada em território brasileiro após uma série de reviravoltas. Questionado sobre a chance da Argentina sofrer um surto de Covid-19 em meio ao torneio, o astro do Barcelona reconheceu que existe a possibilidade. Vale lembrar que a Bolívia, a primeira adversária da Albiceleste, registrou quatro infectados pelo novo coronavírus hoje, e a Venezuela, derrotada pelo Brasil, teve 15 contaminados. “É um risco para todos podermos nos contagiar com a Covid-19. Nos preocupa, tentamos nos cuidar, fazer tudo que nos dizem. Não é fácil. Vamos enfrentar outras seleções, também há risco de contágio. Vamos fazer o possível para que não aconteça, mas muitas vezes não depende de nós. Pode acontecer”, disse o astro.

Messi, contudo, reforçou o desejo de ser campeão com a seleção principal da Argentina. Até o momento, o consagrado jogador ficou com três vices, sendo dois da Copa América e um da Copa do Mundo, realizada no Brasil, em 2014. “As partidas com a seleção sempre são especiais. Nunca imaginei poder jogar tantas partidas com essa camisa. Sempre vivo o dia a dia e tento dar o máximo. Sempre estou disponível para a seleção. Meu maior sonho é conseguir um título com essa camisa. Estive muito perto várias vezes. Não aconteceu, mas seguirei tentando. Sempre vou lutar por esse sonho”, disse o astro, que tem um ouro olímpico com a camisa azul e branca.