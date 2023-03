Messi vai a restaurante em Buenos Aires e é ovacionado por argentinos; veja o vídeo

De volta ao país-natal para se apresentar à seleção comandada por Lionel Scaloni, o astro do Paris Saint-Germain viu uma multidão cercar a churrascaria enquanto jantava com sua família

Lionel Messi “parou” a cidade de Buenos Aires na noite da última segunda-feira, 20, ao marcar presença em um renomado restaurante localizado no bairro de Palermo. De volta ao país-natal para se apresentar à seleção comandada por Lionel Scaloni, o astro do Paris Saint-Germain viu uma multidão cercar a churrascaria “Don Julio” enquanto jantava com sua família. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver torcedores da Albiceleste animando os arredores do estabelecimento como se estivessem comemorando um título. Segundo informações do jornal “Clarín”, a policia precisou ser acionada por prevenção. Na saída do local, o craque foi ovacionado e quase abraçado por alguns apaixonados pela Argentina. A comoção acontece três meses após o camisa 10 liderar a seleção ao tricampeonato no Catar. A Argentina fará nesta quinta-feira, 23, seu primeiro jogo desde o fim da Copa do Mundo. O adversário será o Panamá, em amistoso marcado para as 21 horas (de Brasília), no Monumental de Nuñez. Todos os ingressos para o confronto já foram comercializados.

