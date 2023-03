Torcedor encontra figurinha rara de Lionel Messi na Copa do Mundo do Catar e vende por R$ 739 mil

Cromo tem impressão em borda preta e estava em pacote comprado por fã nos Estados Unidos

Reprodução/ goldin.co Figurinha de Lionel Messi é a única impressa com borda preta



Uma figurinha de Lionel Messi, para o álbum da Copa do Mundo do Catar, foi vendida por 115 mil libras (R$ 739 mil, na cotação atual) por um fã. O cromo traz uma imagem de Messi com o uniforme azul e branco da Argentina, mas foi o único impresso em borda preta pela Panini. O norte-americano Henry Barrios comprou 300 pacotes de figurinhas para completar seu álbum e encontrou a raridade entre elas. A figurinha foi vendida no Goldin Auctions, em Nova Jersey. Segundo a empresa de leilões, a Panini imprimiu uma variação do adesivo básico de Messi e é a primeira vez que eles têm 1 de 1 variação, ou seja, realmente é uma peça única. “O preço de venda se deve ao fato de Messi ser amplamente considerado um dos melhores jogadores de todos os tempos e ter vencido a Copa do Mundo no ano passado. Dito isso, o timing é tudo e o timing da venda é beneficiado, pois o produto é novo e desejável no momento, mas isso não significa que este cartão não aumentará de valor no futuro. Foi um achado de muita sorte do nosso expedidor”, disse o porta-voz da Goldin ao portal do DailyMail. Apesar da quantia exorbitante, essa não é a figurinha mais cara já vendida. Uma figurinha de Diego Maradona, de 1980, foi arrematada por R$ 3 milhões em leilão em 2021. Antes dela, o recorde era de uma figurinha de Pelé de 1958 vendida por R$ 1.5 milhão em 2020.