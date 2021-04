Mídia francesa critica Neymar e Mbappé após derrota do PSG para o City; confira

Vários veículos de informação do país criticaram a dupla, que não conseguiu impedir a virada dos britânicos no segundo tempo na rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões

EFE/EPA/YOAN VALAT Neymar recebendo cartão amarelo no duelo entre PSG e Manchester City, pela Liga dos Campeões



A imprensa francesa reprovou as atuações de Neymar e Kylian Mbappé na derrota do Paris Saint-Germain diante do Manchester City por 2 a 1, em pleno Parque dos Príncipes, na rodada de ida da semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Vários veículos de informação do país criticaram a dupla, que não conseguiu impedir a virada dos britânicos no segundo tempo. O “Le Monde”, por exemplo, tratou o desempenho do brasileiro e do francês como “decepcionante”, frisando que os “flashes do camisa 10 não foram vistos no estádio francês”.

Já a “RCM Sport”, tradicional emissora de rádio da França, considerou o rendimento de Neymar como frustrante. “o Neymar é um gênio, tudo bem, eu sou o primeiro a falar, mas quando ele está naquele estado de espírito, quando perde uma em cada duas bolas, quando não luta pelo time, isso é inaceitável!”, disse Jerome Rothen, um dos principais comentaristas do veículo de informação. O profissional também destacou a apresentação apagada de Mbappé, artilheiro da equipe não somente na temporada, como também na Liga dos Campeões – com 8 gols, ele está atrás somente de Erling Haaland, do Borussia Dortmund, com 10.

O jovem francês foi muito criticado pelo “L’Équipe”. “Mbappé não aproveitou suficientemente a profundidade e não castigou a lentidão do City. Teve uma má escolha aos 85 minutos num claro contra-ataque. O atacante francês não chutou ao gol de Ederson e sua melhor ação foi uma jogada dentro da área que Verratti não conseguiu converter em gol por milímetros. A grande partida de Mbappé contra o Barça aumentou as expectativas de levar o PSG à final e ontem foi um balde de água fria para os seus torcedores”, disse o jornal, que deu nota 3 para a atuação do atacante e também reprovou a atuação de Neymar.