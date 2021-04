Marquinhos diz que PSG levou ‘gols estúpidos’ e pede personalidade ao time para jogo de volta

Zagueiro brasileiro marcou o único gol do time francês na derrota por 2 a 1 para o City no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões

Reprodução/ Twitter Marquinhos marcou o único gol do PSG na partida



Capitão do Paris Saint-Germain, o zagueiro Marquinhos mal pôde comemorar o gol marcado nesta quarta-feira, 28, já que a equipe levou a virada e perdeu para o Manchester City por 2 a 1 no Parc des Princes, em jogo de ida pelas semifinais da Liga dos Campeões. “No segundo tempo, eles foram mais agressivos. Temos que tentar ser mais regulares. Em outros jogos, também nos criaram dificuldades, mas fomos sólidos e não nos vazaram. Nesta noite, sofremos dois gols estúpidos”, criticou o defensor. O PSG foi para o intervalo vencendo por 1 a 0, graças a um gol de cabeça do brasileiro. Porém, no segundo tempo, De Bruyne deixou tudo igual, em bobeira do goleiro Keylor Navas, e Mahrez desempatou em cobrança de falta que passou no meio da barreira.

“Este tipo de jogo é decidido no detalhe, e temos que controlar essas coisas. Na volta, precisaremos demonstrar mais personalidade. Se acreditarmos em nossas chances, jogaremos melhor”, afirmou. A partida de volta acontecerá na próxima terça-feira, dia 04, no Etihad Stadium, e o City poderá perder até por 1 a 0 que mesmo assim avançará, enquanto o PSG precisa vencer por um gol de diferença, desde que marque três, ou por uma vantagem maior. Quem passar pegará Real Madrid ou Chelsea na final, em 29 de maio, em Istambul. “Temos que ir com vontade de vencer. Precisamos melhorar coisas que fizemos errado nesta noite, mas temos tudo que é necessário para conquistar a virada”, destacou o capitão da equipe parisiense.

*Com informações da EFE