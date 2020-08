Milan anuncia renovação com Zlatan Ibrahimovic até 2021

Contrato do atacante sueco de 38 anos foi estendido por mais uma temporada

Reprodução Milan divulgou a renovação de contrato nesta segunda-feira



O Milan oficializou nesta segunda-feira a renovação de contrato do atacante Zlatan Ibrahimovic. O vínculo do sueco com o clube será válido até 30 de junho de 2021. Desde que retornou ao clube, em dezembro de 2019, marcou 11 gols em 20 jogos do Campeonato Italiano e da Copa da Itália.

Ibrahimovic, que atuou pelo Milan pela primeira vez em 2010, quando foi campeão italiano, passará a usar a camisa 11. Segundo a imprensa italiana, o salário do craque gira em torno de 7 milhões de euros, cerca de R$ 45,89 milhões, por toda a temporada. Aos 38 anos, ele fez uma boa temporada em Milão, apontado como um dos responsáveis pela classificação final da equipe. “Zlatan Ibrahimović, hoje, juntou-se aos companheiros de equipa e ao treinador Stefano Pioli no Milanello Sports Centre, onde realizou o primeiro treino da temporada”, disse o comunicado divulgado pelo clube.

Na soma de suas passagens pela equipe, o jogador atuou por 85 partidas e marcou 56 gols. O Campeonato Italiano começa em 19 de setembro, e a intenção do clube é a classificação à Liga dos Campeões, competição que não disputa desde 2014. Antes de voltar ao Milan, Ibrah atuou pelos rivais Juventus e Inter, além de PSG, Manchester United e Los Angeles Galaxy.