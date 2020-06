Montar o time dos mais caros do mundo custa R$ 8,3 bilhões; confira

Reprodução/Dortmund Sancho, do Dortmund, recebe a marcação de Alaba, do Bayern de Munique



O CIES (Centro Internacional do Estudo do Esporte) divulgou, na última segunda-feira (8), a lista atualizada dos 100 jogadores de futebol mais bem avaliados da Europa. Para montar o “dream team” ou uma equipe com os mais bem ranqueados por posição, seria preciso desembolsar 1,537 bilhão de euros (na cotação atual, mais de R$ 8,3 bilhões).

Kylian Mbappé, estrela do Paris Saint-Germain, é o atleta mais caro do time, sendo avaliado em 259,2 milhões de euros – o único futebolista a passar da barreira dos 200. Já o goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City, é o mais “barato” da suposta equipe, tendo um valor de 86,8 milhões de euros.

Vale lembrar que o estudo do CIES leva em consideração fatores como idade, contrato, posição, minutos jogados, gols, status nas respectivas seleções e resultados do time como critérios. A análise é feita apenas entre jogadores das cinco maiores ligas da Europa (Inglaterra, Alemanha, Itália e França).

Time mais caro do mundo (em milhões de euros)

Goleiro: Ederson (Manchester City) – 86,8

Lateral-direito: Alexander-Arnold (Liverpool) – 171,1

Zagueiro: De Ligt (Juventus) – 104,7

Zagueiro: Van Dijk (Liverpool) – 98,5

Lateral-esquerdo: Alphonso Davies (Bayern de Munique) – 133,5

Volante: Frenkie De Jong (Barcelona) – 102,1

Meio-campista: Mason Mount (Chelsea) – 102,5

Meio-campista: Bruno Fernandes: (Manchester United) – 104,9

Atacante: Jadon Sancho (Borussia Dortmund) – 179,1

Atacante: Raheem Sterling (Manchester City) – 194,7

Atacante: Kylian Mbappé (PSG) – 259,2