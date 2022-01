Na abertura da Copa Africana de Nações, Camarões vence Burkina Faso por 2 a 1

O atacante Aboubakar marcou dois gols e foi decisivo para a vitória dos donos da casa; próxima partida da seleção camaronesa será na quinta-feira, 13, contra a Etiópia

Reprodução/Twitter @CAF_Online_PT O atacante Aboubakar decidiu o jogo para os donos da casa



No jogo de abertura da Copa Africana de Nações de 2022, a seleção de Camarões venceu o time de Burkina Faso por 2 a 1. A partida foi disputada neste domingo, 9, no estádio Olembe, na cidade de Yaoundé, com aproximadamente 48 mil torcedores presentes. O jogo foi decidido ainda no primeiro tempo. Os visitantes abriram o placar com Sangaré aos 24 minutos de jogo após uma falha do goleiro de Camarões, Onana. Entretanto, os donos da casa fizeram valer a vantagem e empataram o jogo com Aboubakar, que converteu uma cobrança de pênalti aos 37 minutos. Antes do fim do primeiro tempo, a arbitragem marcou outro pênalti para Camarões, que também foi convertido pelo centroavante. Na segunda rodada, Camarões enfrentará a Etiópia às 13h da próxima quinta-feira, 13, enquanto Burkina Faso jogará contra Cabo Verde no mesmo dia, às 16h.