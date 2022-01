Endrick faz dois gols, Palmeiras vence o Real Ariquemes-RO e avança na Copinha

Equipe alviverde chegou aos seis pontos e manteve o 100% de aproveitamento na primeira fase; jogo contra o Água Santa, que também está classificado, definirá o líder do grupo

Reprodução/Twitter @Palmeiras Atacante marcou dois gols na vitória do Palmeiras pela segunda rodada da Copinha



Em tarde inspirada de Endrick, o Palmeiras venceu o Real Ariquemes-RO por 3 a 0 neste sábado, 8, em partida válida pela segunda rodada da Copinha. Além do camisa 9, que entrou apenas no segundo tempo, Vitinho também marcou para o Verdão. O goleiro Kaíque também foi um dos destaques do Palmeiras, defendendo um pênalti que ajudou a garantir a vitória do time da Pompéia. Com a vitória, o alviverde chegou aos 6 pontos e manteve 0 100% de aproveitamento no torneio e garantiu classificação para a próxima fase da Copinha. No último jogo da primeira fase, a equipe enfrentará o Água Santa, que também já está classificado, para definir a primeira colocação do grupo. A partida acontecerá na próxima terça-feira, 11, às 15h15.