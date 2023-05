Inter de Milão vence de novo, elimina o Milan e volta à final da Liga dos Campeões após 13 anos

Italianos enfrentam Manchester City ou Real Madrid na decisão, marcada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia

Marco BERTORELLO / AFP A Inter de Milão eliminou o Milan e voltou à final da Liga dos Campeões após 13 anos



A Inter de Milão confirmou a sua classificação para a final da Liga dos Campeões nesta terça-feira, 16, ao derrotar o Milan por 1 a 0, no San Siro. Após vencer o primeiro Derby de la Madonnina por 2 a 0, o time treinado por Simone Inzaghi segurou o ímpeto do rival, administrou a vantagem e conseguiu um novo triunfo com gol de Lautaro Martínez. Com o resultado, a Nerazzurri retorna à decisão da Champions League depois de 13 anos. A última participação da Inter numa final continental ocorreu na temporada 2009/10, quando faturou o tricampeonato contra o Bayern de Munique. Agora, os italianos esperam o embate entre Manchester City e Real Madrid, nesta quarta-feira, 17, para conhecer seu adversário na finalíssima, marcada para 10 de junho, em Istambul, na Turquia.

O primeiro tempo foi de muito equilíbrio no San Siro. Precisando da vitória, o Milan teve mais a posse de bola, mas só incomodou duas vezes. Na primeira, Brahim Díaz aproveitou cruzamento de Tonali e bateu colocado, mas viu Onana espalmar. Na segunda, Rafael Leão invadiu a área em velocidade e bate rente à trave esquerda. Do outro lado, a Inter também criou duas boas chances durante os 45 minutos iniciais – Barella errou o alvo, enquanto Dzeko fez Maignan praticar bela intervenção. No fim, os Nerazzurris ainda arremataram mais vezes (7 a 4), enquanto os Rossoneros ficaram mais tempo com a bola (57%).

No retorno do intervalo, a Inter de Milão continuou “cozinhando” o adversário, bloqueando bem os espaços e fazendo o rival sofrer com uma forte marcação. Incomodado com o resultado, o técnico Stefano Pioli, do Milan, promoveu algumas alterações e tentou dar mais ofensividade à sua equipe. A substituição que rendeu frutos, porém, foi a de Inzaghi. “Fresco” no jogo, Lukaku entrou na vaga de Dzeko e rapidamente resolveu. Utilizando seu porte físico, o atacante ganhou da marcação e tocou para o argentino Lautaro Martínez marcar. Com um 3 a 0 no placar agregado, a Inter ficou ainda mais confortável em campo, esperando apenas o apito final para comemorar com seus torcedores.