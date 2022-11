Napoli derrota Empoli e segue isolado na liderança do Italiano

O time treinado por Spalletti marcou na etapa complementar com Lozano (pênalti) e Zieliński

EFE/EPA/CIRO FUSCO Napoli venceu o Empoli pelo Campeonato Italiano



O Napoli confirmou o favoritismo e venceu o Empoli por 2 a 0, na tarde desta terça-feira, 8, no Estádio Diego Armando Maradona, pela 14ª rodada do Campeonato Italiano 2022/23. Após ser pouco objetivo no primeiro tempo, o time treinado por Spalletti marcou na etapa complementar, com o mexicano Lozano (pênalti) e o polonês Zieliński. Com o resultado, a equipe napolitana vai aos 38 pontos, abrindo nove de diferença para o Milan, que ainda joga na rodada. No próximo sábado, 12, o time sulista volta a campo para enfrentar a Udinese, novamente em casa, no último duelo antes da parada para a Copa do Mundo de 2022.