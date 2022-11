Jogadores do Vasco respondem Vampeta após retorno à Série A: ‘Tem que respeitar’

Antes da partida decisiva pela Série B, o comentarista do Grupo Jovem Pan cravou que o Ituano iria ‘atropelar’ o Gigante da Colina

Reprodução/Jovem Pan Vampeta foi provocado por jogadores do Vasco



Logo após vencer o Ituano e confirmar o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, no domingo passado, 6, os jogadores do Vasco não desperdiçaram a oportunidade de responder o comentarista Vampeta. Antes da partida decisiva da Série B, o comentarista do Grupo Jovem Pan não acreditava no acesso do Cruzmaltino e cravou que o Galo de Itu iria “atropelar” o Gigante da Colina. “Valeu, Cicinho. Valeu, Vampeta. Estamos juntos, tá? Vocês pecaram na hora de falar”, diz o lateral Figueiredo, em vídeo que circula nas redes sociais. “Vai se f****, Vampeta. Tomar no c*, p****”, disparou o zagueiro Miranda. “Tem que respeitar o Vasco”, retrucou outro atleta, não identificado. Durante o programa “Bate-Pronto”, nesta terça-feira, 8, Vampeta tratou de responder ironizando. “Tem que dar os parabéns. Eles subiram sobrando, não passaram aperto”, declarou o comentarista, lembrando da dificuldade do Cruzmaltino voltar para a Série A. “A torcida do Vasco está muito feliz. Todos vão continuar para a próxima temporada. Esse time vai continuar, sim”, continuou o ex-jogador, ressaltando que muitos atletas devem deixar o Gigante da Colina em 2023.

#BatePronto #Vasco | HAHAHAHAHAAH jogadores do Vasco RESPONDEM Vampeta! Vampeta – “Deixa esse time continuar com esse time pra ver se a torcida fica feliz”@Piperno – “Não fez mais que a OBRIGAÇÃO!”@brunosprado – “Esse time CAI DE NOVO no ano que vem” pic.twitter.com/DHlxnc2Ekj — Jovem Pan Esportes (@JovemPanEsporte) November 8, 2022