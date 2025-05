Modric anuncia que deixará Real após o Mundial e se despedirá do Bernabéu neste sábado

O croata reiterou que está saindo ‘com o coração cheio’, sem esquecer ‘cada ovação e todos os gestos de carinho’ enviados pelos torcedores

O croata Luka Modric, capitão do Real Madrid, anunciou nesta quinta-feira (22) que não continuará no clube após o Mundial de Clubes e que disputará seu último jogo no estádio Santiago Bernabéu neste sábado (24), contra a Real Sociedad.

“Chegou o momento. O momento que eu nunca quis chegar, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim. No sábado, jogarei minha última partida no Santiago Bernabéu”, escreveu o meio-campista em suas redes sociais.

“Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e com a ambição de fazer grandes coisas, mas não podia imaginar o que viria a seguir. Jogar no Real Madrid mudou minha vida como jogador de futebol e como pessoa. Sinto-me orgulhoso por ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história”, acrescentou.

Modric agradeceu “do fundo do coração” tanto ao clube quanto ao presidente, Florentino Pérez, e a todos os companheiros de equipe e treinadores pela ajuda “durante todo esse tempo”.

“Ao longo desses anos, vivi momentos incríveis, reviravoltas que pareciam impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu… Ganhamos tudo e fui muito feliz. Muito, muito feliz. Mas além dos títulos e das vitórias, carrego em meu coração o carinho de todos os madridistas. Eu realmente não sei como explicar a conexão especial que tenho com vocês e como me senti e ainda me sinto apoiado, respeitado e amado”, comentou.

O croata reiterou que está saindo “com o coração cheio”, sem esquecer “cada ovação e todos os gestos de carinho” enviados pelos torcedores.

“Embora, depois do Mundial de Clubes, eu não vá vestir mais esta camisa em campo, sempre serei um madridista. Voltaremos a nos ver. O Real Madrid sempre será minha casa. Para o resto da minha vida. Hala Madrid y Nada Más”, concluiu o jogador.

Modric chegou ao Real Madrid em 2012, procedente do Tottenham, e deixará o clube como o jogador com mais títulos em sua história, com 28 em sua sala de troféus: seis títulos da Liga dos Campeões, seis do Mundial de Clubes, cinco da Supercopa Europeia, quatro do Campeonato Espanhol, dois da Copa do Rei e cinco da Supercopa da Espanha. Além disso, foi premiado com a Bola de Ouro em 2018.

A passagem de Modric pelo Real Madrid será encerrada após o Mundial de Clubes, que será realizado de 14 de junho a 13 de julho nos Estados Unidos, um torneio para o qual o clube espanhol prorrogou o contrato do jogador, com a data final habitual de 30 de junho, para que ele possa disputar o último torneio da temporada.

