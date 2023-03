Neto diz não temer processo de Tite e volta a criticar ex-treinador da seleção: ‘Foi pipoqueiro’

Técnico da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo decidiu apresentar na Justiça de São Paulo uma queixa-crime contra o apresentador da TV Bandeirantes

O apresentador Neto, do Grupo Bandeirantes, se manifestou após ser processado por Tite, técnico da seleção brasileira nas últimas duas Copas do Mundo. Durante a programação da Rádio Bandeirantes, o comentarista afirmou que “não tem medo” da queixa-crime apresentada pelo treinador. “O que eu falei, 95% do país falou também. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Perdi alguns processos, ganhei outros. Não tenho medo de processo. Até porque os juízes e promotores precisam fazer a justiça. O Tite tem o direito de me processar, enquanto eu tenho de me defender. E vou fazer isso na frente do juiz. Está tudo certo. É um saco ser processado”, declarou o ex-jogador. “Eu fico feliz quando sou processado por um treinador, que ganhou cem milhões em seis anos, duas Copa do Mundo não ganhou nada, deixou um legado horrível para a Seleção Brasileira. Foi pipoqueiro em relação ao que tinha que fazer como treinador. Não fez aquele que tinha que ter feito no pênalti do Rodrygo, não levou o Dudu na Copa de 2018, não levou o Dudu e muito menos o Gabigol em 2022. Ficou escondido depois da última Copa. Foi o maior responsável nas duas últimas Copas. Agora, ele tem o direito de me processar”, continuou.

Tite decidiu apresentar na Justiça de São Paulo uma queixa-crime contra Neto na última quarta-feira, 15. A defesa do treinador alega que o ex-jogador do Corinthians cometeu o crime de injúria no dia 9 de dezembro de 2022, quando chamou o então comandante de “filho da puta, desgraçado, burro e idiota” na programação da TV Bandeirantes. Os advogados pedem que Neto seja enquadrado nos artigos 140 e 141 do Código Penal, que prevê detenção de seis meses ou multa. A punição, porém, pode ser elevada quando o crime é cometido na presença de várias pessoas – no caso, a fala do apresentador foi feita em TV aberta e divulgada nas redes sociais. “Tite, filho da p***, desgraçado! Eu falei que era o Neymar para bater, a culpa é do Tite. O Neymar deixou de bater um pênalti, o maior batedor de pênaltis do mundo”, disparou na ocasião. “Burro, idiota, acabou com o país. Um país sofredor, que as pessoas pagam R$ 300 por uma camiseta. Você levou sua família [para o Catar], não pensa no povo, nas pessoas que estão na rua. Seu idiota, você perdeu a Copa do Mundo mais fácil”, completou (assista abaixo).