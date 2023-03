Galvão Bueno anuncia canal no YouTube, e estreia terá transmissão de jogo Brasil x Marrocos 

Além da transmissão de jogos, o profissional de 72 anos também informou que fará entrevistas, promoverá quadros especiais e gravará comentários sobre futebol, Fórmula 1 e outros esportes

Reprodução/Twitter/@galvaobueno Galvão Bueno anunciou que terá um canal no YouTube



Fora da Rede Globo após 41 anos, o narrador Galvão Bueno utilizou suas redes sociais nesta quinta-feira, 16, para anunciar que está lançando um canal no YouTube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o locutor informa que o “Canal do GB” será lançado no dia 25 de março, com a transmissão do amistoso entre Brasil e Marrocos, o primeira do ciclo para Copa do Mundo 2026. O comunicador informou que estará em Tânger, palco da partida, ao lado de Walter Casagrande, Arnaldo Ribeiro e Tino Marcos, seus ex-companheiros de emissora carioca. A narração será possível após um acordo de Galvão Bueno com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Além da transmissão de jogos, o profissional de 72 anos também informou que fará entrevistas, promoverá quadros especiais e gravará comentários sobre futebol, Fórmula 1 e outros esportes no canal. O piloto Cacá Bueno, filho de Galvão, também participará de alguns programas.