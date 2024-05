Neuer lamenta falha em eliminação para o Real: ‘É um duro golpe’

Bayern vencia por 1 a 0, aos 88 minutos, e estava praticamente classificado para a final, quando levou o gol de empate e virada

EFE/Mariscal Manuel Neuer durante jogo de Reacl Madrid e Bayern e Munique pela semifinal da Champions League



O goleiro do Bayern Munique, o veterano Manuel Neuer, admitiu sua frustração ao cometer a falha que permitiu ao Real Madrid empatar o jogo e depois vencer por 2 a 1 nesta quarta-feira (8) no jogo de volta das semifinais da Champions League e se classificar para a grande final em Wembley. “É muito amargo para mim”, disse o goleiro de 38 anos à DAZN. “Esperava que a bola caísse um pouco diferente no meu peito. Estava mais alta do que eu pensava e foi difícil agarrá-la. Aí o Joselu chegou mais rápido”, explicou. “Para um goleiro que está em atividade há tanto tempo como eu, não é algo novo, já vivi isso. Mas aquele gol foi um duro golpe”, reconheceu.

O Bayern vencia naquele momento por 1 a 0, aos 88 minutos, e estava praticamente classificado para a final. O gol permitiu ao Real Madrid empatar e, dois minutos depois, o próprio Joselu fez 2 a 1, com o Santiago Bernabéu em chamas e um Bayern de Munique emocionalmente nocauteado. O técnico do Bayern, Thomas Tuchel, lamentou que Neuer tenha passado por um momento tão difícil, principalmente no final de uma partida em que havia sido impecável, sendo constantemente uma barreira para o gigante espanhol. “Manu [Manuel Neuer] se saiu incrivelmente bem, mas depois cometeu um erro que não teria cometido nem em 100 anos. É frustrante. Se há alguém que não merece, é Manu”, avaliou o técnico.

