Borussia Dortmund derrota PSG e volta a final da Champions League depois de 11 anos

Adversário dos alemães sai do jogo ente Real Madrid e Bayern de Munique, que se enfrentam nesta quarta-feira (7); primeiro jogo terminou empatado e a decisão está aberta

Anne-Christine POUJOULAT / AFP Borussia comemora gol de Hummels que garantiu classificação do time para final da Champions



Borussia Dortmund está de volta a uma final de Champions League depois de 11 anos. A equipe alemã derrotou o PSG por 1 a 0 o jogo de volta e, na somatória dos dois jogo, somou 2 a 0 e garantiu a primeira vaga na final da competição. Apesar de ter sido pressionado do começo ao fim, o Borussia soube aproveitar a oportunidade que teve, enquanto o PSG foi pouco efetivo nas finalizações e teve a trave como inimiga. Foram 4 bolas na trave. O jogo desta terça marca a provável despedida de Mbappé no time francês em uma Champions League, pois o jogador já informou que não vai continuar na equipe. O adversário do Borussia sai do jogo ente Real Madrid e Bayern de Munique, que se enfrentam nesta quarta-feira (7). O primeiro jogo terminou empatado e a decisão está aberta. O jogo acontece na Espanha, no Santiago Bernabéu.

O PSG foi superior no jogo, tanto na primeira etapa, quanto na segunda, mas não era efetivo na hora de decidir. A melhor chance foi um chute de Warren Zaïre-Emery no começou da etapa final que bateu na trave e um chute de Nuno Mendes que também parou na trave. O Borussia, que tinha vantagem, já que venceu o gol de ida jogando em casa, apostava em uma única chance. Teve sua primeira possibilidade em um contra-ataque no primeiro tempo, mas Donnarumma defendeu e não deu chance para os alemães marcarem o gol. Contudo, no começo da etapa final, não desperdiçaram a chance que tiveram.

Após a cobrança de escanteio, Hummels subiu mais alto que a zaga do PSG e cabeceou par ao fundo do gol, ampliando a vantagem do Borussia no jogo. 2 a 0 na soma dos dois jogos. Os alemães chegaram a fazer mais um, mas foi anulado porque Hummels estava impedido. O PSG não parou de pressionar até o minuto final, mas tinha a trave como inimiga. Chute de Mbapée, que não viveu uma de suas grandes noites, bateu na trave. Na sequência, Vitinha chutou de fora, mas a bola também bateu no travessão. Sem tempo para mais nada, só restou ao Borussia comemorar a conquista na casa do adversário e garantir a primeira vaga na final da Chamapions League.